Suriye için yardım kampanyası başlattılar

Çorum İHH, ‘İyilik Soğuk Geçirmez’ kış yardımları kampanyası başlattı.

Suriye’de 2011 yılından bugüne devam eden iç savaş, büyük acılara sebep oldu.

Savaş süresince, yüz binlerce insan hayatını kaybederken, yüz binlerce insan da yaralandı ve sakat kaldı. Milyonlarca insan ise, hayatlarına ülke içinde ya da dışında mülteci olarak devam ediyor.

Kamplarda, yaşamlarını sürdüren insanlar, çoğu zaman temel ihtiyaçlara ulaşmakta bile zorluklar yaşıyor.

Kamplarda hayat, kış aylarında ise daha da zorlaşıyor. İnsanlar, soğuğa dayanıksız çadırlarda, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Çorum İHH’dan yapılan açıklamada, Suriye’de maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce kişi olduğu belirtilerek, “Ülkede şu anda dışarıdan gelen yardımlara büyük ihtiyaç duyuluyor” denildi.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye’de yardım çalışmalarında bulunan İHH, ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik 2022 yılı kış çalışmalarını başlattı.

Çorum İHH ‘İyilik Soğuk Geçirmez’ sloganıyla on binlerce kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor. Kışa az bir zaman kala, Suriye’deki kamplarda ihtiyaç duyulan malzemelerden bazıları ise şunlar: “Un, kömür, soba, mont, çizme, gıda kolisi, sünger yatak, battaniye, hijyen malzemeleri, halı.” Açıklamada insanlık dramının hat safhaya ulaştığı Suriye için Çorum İHH olarak hazırladıkları un ağırlıklı insani yardım kampanyasına destek beklendiğinin dile getirildiği açıklamada, “Yardımlar Aralık ayı ortası yola çıkacaktır. Bir çuval un bedeli 400 lira. Sizler de destek olmak için Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak No:12’deki ofisimize gelebilir, aşağıdaki İBAN numaraları üzerinden açıklama kısmına SURİYE yazarak bağışlarınızı gönderebilirsiniz. İrtibat Tel: 0364 2242620 - 0538 8777655. Bağışlar için: Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği. Vakıf Katılım Çorum Şb. IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01

Ziraat Bankası Çorum Şb. IBAN: TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01.” ifadeleri yer aldı. (Haber Merkezi)