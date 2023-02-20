Tarihi Çöplü Arastası’nda inceleme

FATİH AKBAŞ
Tarihi Çöplü Arastası’nda Çorum Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında çatıları yenilenen dükkanlarda cephe sağlıklaştırma işlemlerine başlandı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çöplü Arastasında devam eden altyapı ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.
Belediye Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel, Alper Zahir ve birim müdürleri ile birlikte arastayı gezen Başkan Aşgın, çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.