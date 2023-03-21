Tarihi Çorum Ayakkabıcılar Arastası Derneğine yeni başkan

Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Tarihi Çorum Ayakkabıcılar Arastasını Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği’nin Başkanlığına seçildi.

Arastada gerçekleştirilen derneğin genel kurulunda Tarihi Çorum Ayakkabıcılar Arastasını Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği’nin Başkanlığına seçilen Cumhur Palabıyık’a dernek çalışmalarında Başkan Vekili olarak Fatih Şenöz, yönetici olarak ise Nuri Kazancı, Mehmet Emil ve Mahmut Alkan eşlik edecek.

Dernek Başkanlığına seçilen Cumhur Palabıyık, arasta esnafının bu güvenini boşa çıkarmayacaklarını belirterek, Tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nın korunması, yaşaması ve güzelleşmesi için dernek yöneticileri ile birlikte ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti. (Haber Merkezi)