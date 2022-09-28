Tarihi Veli Paşa Kahvecisi açıldı

FATİH BATTAR

Velipaşa Hanı içerisinde bir süredir hizmet veren Tarihi Veli Paşa Kahvecisi resmen açıldı.

156 yıllık geçmişi olan tarihi Veli Paşa Hanı’nda, kahve kültürü yeniden yaşatılıyor. Hanın tarihi dokusuna uygun olarak dizayn edilen Veli Paşa Kahvecisi, otantik bir atmosferde misafirlerini ağırlıyor.



Açılışa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve vatandaşlar katıldı.

Handa eski yıllarda kahvehane olarak kullanılan alanı aynı nitelikte yeniden düzenlediklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak yaptığımız önemli çalışmalarımızdan biri de sosyal tesislerimiz. Hemşehrilerimiz sosyal tesislerimizle ilgili memnuniyetlerini her fırsatta dile getiriyor. Bugüne kadar 5 sosyal tesis açtık. 6’ncı sosyal tesisimizi Veli Paşa Han’ında, Veli Paşa Kahvecisi olarak hizmete sunduk. Diğer sosyal tesislerimizdeki fiyatlarımız burada da geçerli olacak. Farklı olarak hemşehrilerimize daha fazla kahve çeşidi sunuyoruz. Bu hizmetimizin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi tarihi bir mekanda kahve içmek için Veli Paşa Kahvecisine bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri, Pir Baba Sosyal Tesisleri, Meydan Sosyal Tesisleri, Çoruminia Sosyal Tesisleri ve Güngörmüşler Konağı ile uygun fiyata kaliteli hizmet sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sosyal Tesislerimizin yanı sıra gençlerimizin uygun fiyata kaliteli zaman geçirebilecekleri dünya markası kahveleri geride bırakacak lezzete sahip Veli Paşa Kahvecisi’ni hizmete sunuyoruz” dedi.

Aşgın, “Kahve alışkanlıklarınızı değiştirmeye geliyoruz sloganıyla hizmet verecek Veli Paşa Kahvecisi’nin zengin menü içeriğinde geleneksel ve yöresel lezzetler de yer alıyor. Kendine özgü sunumu ve uygun fiyatlı menüleriyle tüm hemşehrilerimizi Veli Paşa Kahvecisi’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Çorum’da tarihi yeniden ihya ettiklerini anlatan Başkan Aşgın; “Kendi medeniyetimizi, kültürümüzü, tarihi değerlerimizi Çorum’da yeniden inşa ediyoruz. Tekrar şehrin merkezini, ruhunu, kalbini, yeniden ihya ediyoruz. Velipaşa Hanı’nda bir çok hatıra var. Hakikaten Velipaşa Hanı, Türkiye’de çok önemli Han’lardan bir tanesi. Özellikle mimari yapısı bakımından ahşap olması ve bu özelliğiyle Türkiye’nin en büyük Hanı Veli Paşa Hanı. Kervansaray özellikleri de bünyesinde barındıran gerçekten tarihe şahitlik etmiş olan bir Han. Çorum’un tarihi yazılsa Veli Paşa Hanı olmadan yazılamaz. Bu anlamda çok kıymetli bir Han. Birçok sanatçıya, devlet büyüklerine ev sahipliği yapmış bir Han. 5-6 yıl önce bir market tarafından kullanılıyordu. Kimsenin buradaki tarihten haberi yoktu. Belediyemiz buraya el atarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Şehrin merkezinde aynı ilk günkü gibi 150 yıl önce Han nasılsa, hangi duygularla bu Han açıldıysa bugün de aynı duygularla açılışını yaptık.” ifadelerini kullandı

Aşgın konuşmasının devamında Çorum’da tarihi yeniden ayağa kaldırmak için başlattıkları projeleri anlattı.

Konuşmaların ardından açılış duası ve kurdele kesimi yapıldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri Tarihi Velipaşa Kahvecisi’nde kahve içti. Programa katılan bütün misafirlere kahve ikramı yapıldı.