Tarım Kredi’nin ürünleri bakkallarda da satılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Kasım'da duyurduğu KoopBakkal Projesi'nin tanıtım toplantısı ve imza töreni Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İmza törenine Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Erdal Erdem, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özkan Şanal ve çok sayıda Oda Başkanı katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özkan Şanal, projenin Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bünyesinde uygun fiyatlarla sunulan ürünlerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve bakkal olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel işletmelerin desteklenmesi amacıyla verilecek bayilikler kapsamında bakkalların da satış kanalına dahil edilmesi için oluşturulan geniş tabanlı bir işbirliği olarak tanımlandığını söyledi.

Proje ile bakkalın iş yapma şekline müdahale edilmeyeceğini belirten Şanal, işletme içindeki bir alanın tahsis edilerek ürünlerin orada satılacağını kaydetti.

Projeye katılacak bakkal sayısının 2023'ün ilk yarısında 1.000'i bulacağını vurgulayan Şanal, ortalama bir markette 1400-1800 kadar ürün olduğunu, bu ürünlerin 600'ünü Tarım Kredi Kooperatifi’nin üretebildiğini, Tarım Kredi’nin amacının ise markette bulunan ürünlerin tamamına yakınını üretebilmek olduğunu dile getirdi.

Proje kapsamında temel ürünleri en ekonomik fiyatla tüketiciyle buluşturacaklarını ifade eden Özkan Şanal, projeden yararlanmak isteyenlerin en az 5 yıl süreyle bakkal işletmesi gerektiğini, projeye dahil olmak isteyen bakkallara yönelik oluşturulan metrekare koşulunun da esnetilebileceğini söyledi.

Halk Bankası’nın da bankaya finansal destek için başvuranlara raf alımı, tadilat harcamaları ile yazar kasa alımları için 200 bin liralık bir kredi desteği sunacağını aktaran Şanal, yine banka tarafından Tarım Kredi'den alınacak ürünlerin finansmanı için ise kapalı devre çalışan 300 bin liraya kadar limiti olan kredi kartı tasarlanacağını kaydetti.

Projenin başlangıç aşamasında raflarda 132 kalem ürün satılacağını belirten Özkan Şanal, ilk etapta 6 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında yılsonuna kadar Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya ve Ankara'da pilot uygulama kapsamında 250 bakkala bayilik verileceğini anlattı.

Ürünlerin Tarım Kredi Marketlerinde hangi fiyattan satılıyorsa bakkallarda da aynı fiyattan satılacağını dile getiren Şanal, bakkalın malı bittiğinde ise elektronik ortam üzerinden Tarım Kredi'den ürün talep edebileceğini söyledi.

Projenin ilerleyen zamanda Çorum’da da hayata geçirileceğini ifade eden Özkan Şanal, projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022, 18:12