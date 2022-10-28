‘Tarımın dünyadaki önemi giderek artıyor’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, yapılan genel kurulda tekrar Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Ticaret Borsasının yeni dönemdeki hedefleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat'tan bilgiler alan Karapıçak, çiftçilerle, tüccar ve sanayiciyi buluşturan Ticaret Borsası'nın ekonomik hayatın en önemli faktörlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Borsa’nın Çorum ve çiftçiler için önemli bir meslek kuruluşu olduğunu belirten Karapıçak, yeniden başkanlığa seçilen Naki Özkubat ve yönetimine başarılar dileyerek, her konuda kendilerine destek olacaklarını söyledi.

MHP’nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Karapıçak, “Sayın Başkan ve yönetimine borsamız ve şehrimize dair yapmış oldukları faydalı çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunarak, yapılacak her faydalı çalışmada destek olacağımızı belirttik. Misafirperverlikleri adına çok teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” dedi.

Tarımın dünyadaki öneminin giderek arttığını dile getiren Karapıçak, Çorum Ticaret Borsası vasıtasıyla üreticilerin ürünlerini daha yüksek fiyata sattığını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Naki Özkubat ise “Üyelerin teveccühü ile yeniden göreve geldik. İlimize ve üyelerimize hizmet noktasında gerçekleştireceğimiz projelerimizde sizlerin desteklerini istiyoruz. Bizlerin tek gayesi birlik ve beraberlik içerisinde ilimize hizmet etmek. Daha gelişmiş bir Çorum için çalışmak” ifadelerini kullandı.

Ziyarete MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.