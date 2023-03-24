‘Tecrübem ile sorunları çözüme kavuşturacağız’

HURŞİT BOZKURT

Sungurlu önceki dönem Ziraat Odası Başkanı ve eski İl Genel Meclis üyesi Ramazan Kelepircioğlu, AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Bilgi, birikim ve tecrübelerine dayanarak Sungurlu ve Çorum’a hizmet etmek için aday adayı olduğunu belirten Kelepircioğlu, “Sorunların çözümü için bugüne kadar edinmiş olduğum bilgi birikim ve bürokrasi tecrübem ile tüm dinamikleri çalıştırıp sorunları çözüme kavuşturacağız” dedi.

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanlığı’nda yoğun bir katılımla adaylığını açıklayan Ramazan Kelepircioğlu, bilgi, birikim ve tecrübelerine dayanarak Sungurlu ve Çorum’a hizmet etmek için aday adayı olduğunu söyledi.

AK Parti’nin her kademesinde görev yaptığını aktaran Kelepircioğlu, memleketine, Çorum’a, ülkesine ve milletine borcunu ödemek ve daha iyi hizmet etmek için bu göreve talip olduğunu kaydetti.

“Pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğunu yaşayıp tecrübe ettik” diyen Kelepircioğlu, tarımsal sulama projelerinin tamamlanmasının elzem olduğunu ifade etti.

Tecrübesi ile sorunları çözüme kavuşturacağını vurgulayan Kelepircioğlu, “Bu acil sorunların çözümü için bugüne kadar edinmiş olduğum bilgi birikim ve bürokrasi tecrübem ile tüm dinamikleri çalıştırıp sorunları çözüme kavuşturacağız. 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Allah’ın izni ile kazanacağız” diye konuştu.