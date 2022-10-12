TED Çorum Koleji NASA’nın yarışmasına ev sahipliği yaptı

TED Çorum Koleji, NASA tarafından her yıl küresel çapta organize edilen NASA Space Apps Challenge etkinliğine bu yıl ikinci defa ev sahipliği yaptı.

Etkinlik Avrupa'nın en büyük hackathonu olma özelliğine sahip.

Türkiye'nin dört bir yanından bilime ilgi duyan yarışmacıları NASA tarafından verilen problemlerden birini çözmek üzere bir araya getiren yarışma 48 saat sürdü. Yarışmayı kazanan 3 takımın projeleri, NASA tarafından incelenecek.

Toplamda 416 yarışmacının katılımıyla gerçekleşen Space Apps Çorum, Dünya'daki 280 ev sahibi şehir arasında en çok projenin gönderildiği dördüncü ve en çok yarışmacının katıldığı dokuzuncu yerel etkinlik olma özelliğini taşıyor.

Etkinlik TED Çorum Kolejinde öğretmenlik yapan Ferdi Çelik, Gazi Taş, Ali Bilen Arslan ve Hurinur Çelik'ten oluşan NASA Yerel Lider Ekibi tarafından düzenleniyor.

Yarışmanın jüri koltuğunda ise Hitit Üniversitesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Gökeşme, Hitit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Necmiye Şahin Arslan ve Berlin Space Consortium'un Uzay Mühendisi Merve Balaban yer aldı.

Yerel Lider Ekibi, yarışmacıların ufkunu genişletmek için alanında uzman kişilerin de yarışmada mentor olarak görev aldığını belirterek Havacılık ve Uzay Psikolojisi, Uzay ve Robotik, Mars ve Yaşam konulu seminerlerin de gerçekleştirildiğini ifade etti.

KAZANANLAR KÜRESELDE YARIŞACAK

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Muğla, Samsun ve Gaziantep'ten katılan 3 takımın projesi derece elde ederek NASA'ya gönderilmeye hak kazandı.

Bu takımların küresel değerlendirmede de başarı elde etmesi halinde NASA tarafından ABD'deki NASA Uzay Merkezlerinden bir tanesine davetiye alarak ‘Kazananlar Gezisi'ne katılacak.

Kazanan her bir üye kendisi ile birlikte bir kişiyi daha bu geziye davet etme hakkına sahip olacak. Gezide roket fırlatma töreni, Zero-G yerçekimsiz uçakta uzayda olmayı deneyimleme gibi çeşitli heyecan verici aktiviteler bulunuyor.

YARIŞMACILARDAN TEŞEKKÜR

48 saat boyunca projeleri üzerinde çalışıp, projelerini jüri değerlendirmesine sunan yarışmacılar ise, “48 saat içerisinde edinebileceğimiz maksimum deneyimi elde ettik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz”dediler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022, 18:09