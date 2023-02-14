‘Tedavi gören depremzedelerle yakından ilgileniyoruz’

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden depremlerde yaralanan bazı vatandaşlar Çorum’da tedavi ediliyor.

Vali Vekili Tamer Orhan, hastanede tedavisi süren depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Vekili Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi-Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren depremzedelerin son durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve doktorlardan bilgi alarak, “Bakanlığımız ve Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’nin emir ve talimatları çerçevesinde ilimizde tedavi gören tüm depremzede vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz. Tedavilerinin en iyi şekilde yapılarak en kısa sürede taburcu olmaları için doktorlarımız ve hastane personellerimiz gayret göstermektedir. Devletimiz çok güçlüdür, Devlet Millet ele ele vererek her zaman olduğu gibi bu büyük felaketin de üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Deprem bölgesinden ilimize gelen depremzede vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın barınma, iaşe ve tüm ihtiyaçları Valiliğimiz ve tüm kurumlarımız tarafından geciktirilmeksizin karşılanmaktadır. Depremzede vatandaşlarımızı ilimizde en güzel şekilde misafir edeceğiz. Bu zor süreçte bütün imkanları ile yardıma koşan kadirşinas Çorum halkımıza da şükranlarımı iletiyorum”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)