Tımarlı Sulama Projesi’nin yüzde 92’si tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Çankırı ve Çorum’da birlikte yürütülen Tımarlı Sulama Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca yaptığı açıklamada, Çankırı ve Çorum’da 77 bin 50 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Tımarlı Sulaması ile ilgili bilgiler verdi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çankırı ve Çorum’da bulunan toplam 77 bin 50 dekar tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacağını belirten DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “İş kapsamında Çankırı ilimizde 13 bin 350 dekar, Çorum ilimizde 49 bin 400 dekar olmak üzere toplam 62 bin 750 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak sulamaya açılmıştır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 125 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 150 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Tımarlı Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Lütfi Akca, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, diğer yandan da yaşam standardını yükseltiyor. Tımarlı Projesi ile sulamaya açılan arazilerde yetişen ürün çeşitliliğinin ve verimin arttığını gözlemliyoruz. Tüm araziler sulamaya açıldığında, tarıma dayalı sanayi artması ile bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır”ifadelerini kullandı.

Projenin %92’lik kısmı tamamlanarak 62 bin 750 dekar arazinin sulamaya açıldığını kaydeden Prof. Dr. Akca, “80 km ana trapez kanalın 68 km’si, 46 km yedek trapez kanalın 28 km’si, 136 km HDPE borunun 125 km’si, 17 km CTP borunun 10 km’si, döşenmiştir. S2 ana kanal sulamasında sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları ile çökeltim havuzu betonarme imalatları hızla devam etmektedir”diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)