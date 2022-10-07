TOKİ Bayat’a konut yapacak

M.BURAK YALÇIN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bayat’a konut yapma kararı aldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından ‘hayırlı olsun’ diyerek açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat’a konut yapılması kararının TOKİ Başkanlığı’nca ilan edildiğini kaydetti.

Bayat TOKİ projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların TOKİ’nin web sayfasındaki şartlara uygun olarak bugünden itibaren müracaat edebileceklerini ifade eden Milletvekili Kavuncu, açıklmasında şu ifadelere yer verdi: “Bütün sosyal alanlarıyla ilçemizin yeni yaşam merkezi, çekim merkezi olacak TOKİ ile ilçemizi adeta yeniden imar ve inşa etmiş olacağız.

AK Partimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 81 ilimiz, ilçelerimiz, belde ve köylerimizde yapılan tarihi yatırım ve hizmetlerle ülkemizi hep birlikte 2023 Türkiye Yüzyılı’na taşıyacağız.

Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Rabbim tamamına erdirsin. Güle güle oturmayı nasip etsin inşallah.”