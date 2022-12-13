TOKİ’nin kura çekimi yarın

Çorum Valiliği, TOKİ tarafından Çorum merkez, 11 ilçe ve bir beldede yapılacak konutların kura çekimi ile ilgili açıklama yaptı. İlk kuralar yarın çekilecek.

Yapılan açıklamada Çorum merkez, Osmancık ve Sungurlu’nun TOKİ konut kuralarının 14 Aralık tarihinde saat 10.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda, Alaca, Kargı, İskilip, Mecitözü, Bayat, Uğurludağ, Dodurga, Ortaköy, Laçin ile Aşdağul Beldesi’nin konut kuralarının ise 15 Aralık tarihinde saat 10.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşeceği belirtildi. (Haber Merkezi)