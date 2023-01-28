Toplanan bağışları bankaya götürürken kaza yaptı

Çorum'da toplanan yardım paraları baankaya götürürken kaza yapan din görevlisi ölümden döndü.

Toplanan bağışları bankaya götürürken kaza yaptı

Çorum'da toplanan yardım paraları baankaya götürürken kaza yapan din görevlisi ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'a bağlı Boğabağı köyü Şehit Mesut Demirkan Camii İmam Hatibi Hafız Ahmet Balcı Cuma namazında toplanan bağışları namaz sonrası kendi aracıyla bankaya götürmek istedi.

Aracı ile seyir halindeyken Ortaköy yolunda kamyonetle çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Balcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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YORUMLAR
AdAM
AdAM - 1 saat Önce

Bankaya faiz yuvasina yatirmaya gotursen olacagi buydu demekki caminin acil paraya ihtiyaci yokmus

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