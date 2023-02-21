‘Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor’

MURAT KARASU

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şube Başkan Yardımcısı Adem Yalçınkaya’nında hazır bulunduğu ziyarette Mustafa Köroğlu, Mustafa Burak Yalçın’a yeni görevinde başarılar diledi. Köroğlu, ayrıca gazetemizin 33. kuruluş yıldönümünü de kutladı.

Çorum Belediyesi’nde personel şirketinde çalışan ve yaklaşık 1700 kişiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili sorumuzu cevaplayan Köroğlu, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, Köroğlu ve Yalçınkaya’ya teşekkür etti.