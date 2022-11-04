Trafikte bunu yapan 20 bin lirayı göze alacak!

2023 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu. Her yıl Ekim ayı on iki aylık yurt içi ÜFE verisine göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122,93 artacak.

Trafik cezaları da bu oran seviyesinde artacak.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME HARCI 6 BİN 90 LİRA

Yeniden değerleme oranıyla 2023 yılında 4 yıl ve daha fazla süreli pasaportların ücreti 3 bin 294 liraya, pasaport defter ücreti 543.4 liraya, yurt dışından telefon getirme harcı 6 bin 90 liraya yükseldi.

En düşük trafik cezası 953 liraya yükselirken icraya başvurma harcı 179 lira, iflas harcı 296 lira, şahıs şirketi ticaret sicil harcı ise 3 bin 853 lira olarak uygulanacak.

TRAFİK CEZALARI ARTACAK

Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak.

Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.

DRİFT ATMAK 20 BİN 342 TL OLDU

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in Ekim ayında açıkladığı on iki aylık yurt içi üretici fiyat endeksine göre belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

UYUŞTURUCU MADDE ALARAK ARAÇ KULLANMAK 20 BİN 977 TL

2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

ŞERİT DEĞİŞTİRME İHLALİ 642 LİRA OLACAK

Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, engelliler için ayrılan yere park edenlere 873 TL, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymayanlara 642 TL, yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takanlara ise 1671 TL para cezası kesilecek.

CUMHURBAŞKANININ YÜZDE 50 AZALTMA YETKİSİ VAR

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022, 17:41