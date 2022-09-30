TSO'da seçim heyecanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) yarın seçim heyecanı yaşanacak.

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde yapılacak olan seçimlerde 21 meslek gurubundan 57 asil 57 yedek meclis üyesi ve meslek komiteleri seçilecek.

Meclis üyeleri seçildikten sonra 57 meclis üyesi 1’i başkan 10 kişilik yönetim kurulu üyesini ayrı ayrı oylayarak seçecek.

Ayrıca meclis üyeleri 7 tane TOBB delegesi, 3 tane Hesap İnceleme Komisyon Üyesi, 6 tane Disiplin Kurulu Üyesi, 22 tane Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 6 tane de Akreditasyon İzleme Komisyonu üyesini seçecek.

Bu arada TSO Başkanı Çetin Bşaranhıncal'ın TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş'ın yeniden aday olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 14:03