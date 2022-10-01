TSO’da meclis üyeleri belli oldu

FATİH BATTAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO), bugün seçim heyecanı yaşandı.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçimlerde 21 meslek gurubundan 57 asil 57 yedek meclis üyesi ve meslek komiteleri seçildi.

BAŞKAN 7 EKİM’DE BELLİ OLACAK

Meclis üyeleri 7 Ekim Cuma günü yapılacak oturumla başkan ve 10 kişilik yönetim kurulu üyesini ayrı ayrı oylayarak seçecek.

Ayrıca meclis üyeleri 7 tane TOBB delegesi, 3 tane Hesap İnceleme Komisyon Üyesi, 6 tane Disiplin Kurulu Üyesi, 22 tane Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 6 tane de Akreditasyon İzleme Komisyonu üyesini seçecek.