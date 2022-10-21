‘TTB Başkanı istifa etmeli’

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Aile Hekimi Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Türk Tabipleri Birliği(TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepki göstererek istifaya çağırdı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın terör örgütü PKK’nın kanalında katıldığı bir televizyon programında TSK’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamasına tepkiler devam ediyor.

Çorum’da aile hekimi olarak görev yapan Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir Türk Tabibi olarak TTB Başkanı’nın beni temsil etmemekte olduğunu, görüşlerimizin örtüşmediğini kamu oyuna saygıyla arz ediyorum. Derhal istifa etmeli. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti benim canımdır.”ifadelerine yer verdi.