‘Tüm takım kampa katılacak’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın devre arası transfer çalışmalarının devam ettiğini mevcut kadronun tamamanının cumartesi günü başlayacak devre arası kampına katılacağını söyledi.

Yalçın ilk yarının sona ernesinin ardından takımın beş gün izne ayrıldığını cumartesi günü toplanarak Antalya’da ikinci yarıya hazırlanacağını söyledi.

İlk yarıda gördükleri eksikleri gidermek için teknik heyet ile yaptıkları görüşmeler ile belli bir noktaya geldiklerini belirten Yalçın ‘Transferde en doğru kararı vermek için titiz çalışıyoruz. Devre arası transfer kolay değil. Bunun için tiziz bir çalışma yapıyoruz ve eksiklerimizi giderecek adımları atmak istiyoruz. Mevcut kadromuzdaki tüm futbolcularımız Antalya kampına katılacak. Burda yapacağımız görüşmeler sonucunda gelecek ve gidecek isimleri belirleyeceğiz. Tük düşüncemiz sezon sonunda bizi hedefe ulaştıracak takviyeleri yapmak bunu yaparkende kulübün ekonomik yapısını bozmamak önceliğimiz olacak’ dedi.