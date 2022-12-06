‘Tüm zamlar geri alınmalıdır’

Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, bakanlıklara ayırılan bütçelerde yurttaşlardan yana bütçe yapılması gerektiğini belirtti.

AKP iktidarının kamu kurumlarını tasfiye ettiğini, özelleştirmelerin bütün hizmet kollarına yayıldığını ve kredili mevduat sistemi ile zenginin parasını koruma çabaları ile yurttaşlara ayırılan bütçe payının günden güne eridiğini dile getiren Selim Bozkurt, “Bugün ağır vergi yükleri altında ve yüksek enflasyon oranları ile günden güne yoksullaşan yurttaşlar bütçenin gelirlerinin yüzde 84’ünü vergileri ile karşılamaktadır.

Bu vergilerin yüzde 65’i doğrudan kesinti ile gelirlerimizden karşılanırken yüzde 35’i ise toplumun geneline yayılarak dolaylı yoldan hizmet ve tüketimden karşılanmaktadır. Kur korumalı mevduat faizleri ile parası olanın parasını korumaya çalışan AKP iktidarı bu yükü vergilerin yüzde 8’ini kur korumalı mevduat faizine aktarmıştır. Bunun yanı sıra kalkınmanın ve ilerlemenin en temel kalemi olan tarım üretimine 54 milyar lira ayırırken, bütçeden 565 milyar lira faiz giderine aktarılmaktadır. 2022 sonunda 180 milyar 852 milyon lira olması beklenen Merkezi Yönetim Bütçesi’nden ödenen faiz giderlerinin 2023 yılında 239 milyar 800 milyon lira olması beklenmektedir. Ülkemizde ekonomik kriz derinleşmekte, yurttaşların yaşam şartları zorlaşmaktadır. Yurttaşlar, ekonomik krizi çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde hissetmektedir”dedi.

Ekonomik krizin her geçen gün ağırlaştığı koşullarda AKP iktidarının sadece krizi izlemekle yetindiğini iddia eden Bozkurt, “Ekonomik krizin sorumluluğunu stokçulara, marketlere, muhalefete ve dış güçlere yüklemekte, yanlış politikalarının bedelini ise yurttaşlara acı bir şekilde ödetmektedir. 2023 bütçesinde bakanlıkların lüks harcamalarına kaynak ayrılmakta ve aslan payı Saray’a verilmektedir. 2023 bütçesinde emekliler, işçiler, aileler, çocuklar, kamu çalışanları bulunmamaktadır. AKP 2023 seçimlerinde devlet hazinesini kullanarak seçim harcamalarını olağanüstü yükseltecektir. Seçim harcamalarının yükünü emekçilerden kesmeye çalışmasını görmezden gelmiyoruz. Bütçe açıklarını kamunun üzerine tasarruf, yurttaşların sırtına vergi olarak yüklemesini de kabul etmiyoruz siyasal iktidarın, savurganlığının ve bitmez tükenmez lüks hevesinin bedelini bu ülkenin yoksul yurttaşları ve kamu emekçileri ödemektedir. 2023 bütçesi krizi fırsata çevirenlerin kârını artırmaya yöneliktir. Yurttaşımızın mutfağındaki temel besin maddelerini karşılamasını değil açlık ve yoksullukla boğuşmasını hızlandırmaya yöneliktir. Toplumun tüm kesimlerini oluşturan işçi, memur, emekli, esnaf ve emeğiyle geçinenlerin ortak talebi 2023 bütçesinden yeterli payı almak, tüm zamların geri çekilmesi ve maaşların insanca hayat yaşayabilecek bir seviyesine getirilmesidir”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)