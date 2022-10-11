Turan Kalıpcı mazbatasını aldı

Çorum Barosu Olağan Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Av. Turan Kalıpcı ve yönetim kurulu mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde konuşan Baro Başkanı Av.Turan Kalıpcı, “Törenimize teşrif eden Başsavcımıza, Adalet Komisyonu Başkanımıza, Seçim Hakimimize ve meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Kıymetli meslektaşlarımın takdiri ve teveccühü ile şahsımın Çorum Baro Başkanlığı’na yol arkadaşlarımın Çorum Barosu yönetim kurulu üyeliğine, disiplin kurulu üyeliğine, denetleme kurulu üyeliğine ve Çorum Barosu delegeliğine seçilmelerinden dolayı şeref duyduğumuzu belirtmek isterim. Seçim sürecinde bize inanan, güvenen, oyları ile seçilmemize katkı sunan, fikirleri ile yolumuzu aydınlatan tüm meslektaşlarıma müteşekkirim. Yine seçim sürecinde seçilmemiz halinde ülkemiz için, Çorum Barosu için, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çalışacağımızın sözünü verdik. Sözümüzü tutmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçim sonuçları tüm meslektaşlarımız ve Çorum Barosu için hayırlı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Baro Başkanı Av.Turan Kalıpcı mazbatasını Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Orhan Özdemir’in elinden aldı.

Mazbata törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Baro yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile Çorum Barosu delegeleri katıldı. (Haber Merkezi)