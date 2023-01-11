MUSTAFA BURAK YALÇIN

Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu(TÜRBEB) Çorum’da kuruldu.

TÜRBEB Çorum Şubesi Başkanlığına görevlendirilen Ayşen Yılmaz da Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Ünal ve platform üyeleri ile gazetemizi ziyaret etti.

‘HİÇBİR PARTİYE YAKIN DEĞİLİZ, TEK DERDİMİZ EMEKLİLER’

Ziyarette konuşma yapan Ayşen Yılmaz, emeklilerin ciddi sıkıntılarının olduğunu belirterek bunları dile getirmek için kurulduklarını söyledi.

Hiçbir siyasi partiye yakın olmadıklarını ifade eden Yılmaz, tek amaçlarının emeklilerin hakkı için mücadele etmek olduğunu kaydetti.

EMEKLİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Yılmaz, emekliler olarak taleplerini ise şu şekilde sıraladı: “Türkiye’de yaşanılan ekonomik kriz altında en çok ezilen kesimin başında emekliler geliyor. Emekliler, kendi geleceğine sahip çıkmak istiyor. Emekliler insanca yaşamak için taleplerini yüksek sesle haykırıyor. Emekliler intibak yasasının çıkarılmasını istiyor. Emeklilerden kesilen Özel Hastaneler dahil bütün katkı paylarının kaldırılmasını istiyor. İnsanca yaşayacağı maaş istiyor. Uyum yasasıyla yeni taban maaşın belirlenmesini istiyor. Emeklilere ödenen banka promosyonlarının bir yıllık 5 bin lira olarak ödenmesini istiyor. Barınma yardımı istiyor. Yıl da 4 maaş tutarında ikramiye istiyor, ödenecek ikramiyelerin asgari ücrete eşitlenmesini istiyor. Şehir içi ulaşım, elektrik ve doğalgaz faturalarında yüzde 50 indirim hakkı istiyor. Emekliler, örgütlenme, sendika kurma, haklarının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. Yaşlı emeklilerimiz için ücretsiz yaşlı bakım evleri, dinlenme evleri, sosyal ve kültürel merkezlerden ücretsiz yararlanmak istiyor. Emekliler evlatlarına torunlarına, yakınlarına muhtaç olmadan yaşamak istiyor.”

Yılmaz, platforma katılmayan isteyen emeklilerin Facebook’ta “TÜRBEB ÇORUM” sayfası üzerinden kendileri ile iletişime geçmelerini istedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü de kutlayan Yılmaz, başarı temennilerini iletti.