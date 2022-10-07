Türk-Alman Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca üniversitenin farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

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Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 10:57