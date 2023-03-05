Çorum Belediyesi tarafından ‘Bir Milletin Dirilişi Çanakkale’ konulu konferansta konuşan tarihçi-yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil; “Türk milletinin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor” dedi

Türk milletinin en yıkıldığı dönemde dirilişi yaşadığını anlatan Şimşirgil, “Yeniden doğarız. Küllerinden doğmak diyorlar ya, geriye doğru gittiğinizde bizim kadar tarihi büyük, yüce, güçlü bir millet gösterilemez. Ne kadar tarihimizle övünsek gururlansak azdır. Ama bunu da iyi bilmek lazım. Tarihi bilmediğiniz zaman tarih sizi çöp sepetine atıyor. Geçmişten ders alacak insan ders çıkaracak. Onun içinde bize tarihi bilmememiz, tarihimizi kötü göstermek için, tarihimizi yanlış göstermek için özellikle 150 yıldır müthiş çalışmalar yapıldı. Hala yapılıyor. Hala bunlarla uğraşıyoruz. Bize öğretilen tarih, tarih değil. Böyle bir tarih yok. Sahaya inerek konuşan insan çok çok az. Ötekiler konuşuyor. Ötekiler rahat. İlkokuldan beri kafalarını doldurmuşlar. Abdülhamid Han'ı 'Kızıl Sultan' diye okumuşum. Vahdettin Han'ı hain diye okumuşum. 'Şu padişahlar içki meclisinden kalkmazdı. Şu padişahlar handan gelmezdi. Şu padişah deliydi. Şu padişah saraydan çıkmazdı. Onların söylediği böyle bir devlet 600 seneyi bırakın 6 sene ayakta kalmazdı' deniyor. Geriye dönüyorsunuz bambaşka bir tarih çıkıyor karşımıza. Ama onu görmüyor, göstermiyor, anlatmıyorlar. Millet böyle bir ecdada küfredecek ve biz onlara cevap veremeyeceğiz. En kötüsü bu” diye konuştu.

Çanakkale'nin unutulmaması, varlığımızın mihenk taşı ve derslerin çıkarılması gereken bir zafer olduğunu ifade eden Şimşirgil, Çanakkale'nin bu şekilde bilinmesi gerektiğini söyledi.

Türk milletinin üzerinde çok büyük oyunlar oynandığını vurgulayan Şimşirgil, “Bu oyunların en önemli şeyi tarih ve din ilmi üzerinde oynanıyor. Bizim tarihimizin son bin yılına bakarsak İslam tarihi. Avrupa'da Müslüman olmuş deyince hiç kimse Müslüman olmuş demiyor. Türk olmuş diyor. Bu millet İslamiyet ile et ve tırnak oldu. Türkler hiçbir zaman ırkçılığı kullanmadı. Biz sadece Türk'ü idare eden, sadece Türklere hitap eden bir millet değiliz. Cenabı hak bu millete İslam'ın kılıcını verdi ve dünyaya hükmet dedi. Dünyaya İslam'ı anlat dedi. Osman Gazi neyse Abdülhamid Han oydu. Osman Gazi neyse Vahdettin Han oydu. Abdülhamid Han tahttan indirildiğinde bir mason Şeyhülislam oldu. Ben Osmanlı devletinin yıkılış tarihini 1906 derim. Elimizden gitti” ifadelerini kullandı.

Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ise kartal gibi olan milleti 100 yıl tavuk gibi yaşattıklarını söyledi. Dünya 4 çağdan oluştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Değerlendirmelere göre Yakın çağ devam ediyor. Dört çağı onlar söylemese de değiştiren biziz. Dünya tarihine, dünya tarihi boyunca damga vurduk. Onların söylemine göre İlk Çağ yazının bulunmasıyla başlar. Bu söylemi kabul etmiyorum. Yazı Adem (Aleyhisselam) ile başlar. Bize putperest bir tarih öğrettiler. Roma'nın ikiye ayrılmasıyla biter. Roma neden ikiye ayrıldı. Bütün tarihçiler bilir. Balamir liderliğinde onları Kavimler göçüne sebebiyet vermesiyle kim sen, biz. Ama tavuk dediler bize 100 yıldır. Ortaçağ'a girdik. Orta çağı nasıl kapattık. Doğu Roma'nın yıkılışıyla. Doğu Roma kendiliğinden mi yıkıldı. İstanbul'un fethiyle. Dünya tarihinden bahsediyoruz. Ama tavuk gibi yaşattılar bizi” şeklinde konuştu.

Paneli Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve davetliler izledi.

Program sonunda Başkan Aşgın, panelistlere hediye takdim etti.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023, 16:27