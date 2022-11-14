‘Türkiye, terörü de arkasındaki elleri de kırmaya muktedirdir’

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırı ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Alçak PKK üyesi ve sadece bir maşa olan bu hainin arkasındaki küresel güçler de hesap verecek. Türkiye, o elleri de bulup kırmaya muktedirdir. ” dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin de elleri kelepçeli olarak fotoğrafını paylaşan Kavuncu, lanetlediği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Alçak PKK üyesi ve sadece bir maşa olan bu hainin arkasındaki küreselgüçler de hesap verecek. Türkiye, o elleri de bulup kırmaya muktedirdir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu terör saldırısının müsebbipleri bu hainliğin bedelini çok ağır ödeyecektir. Kandil ve Pensilvanya ile ortak "masa" kuranlar, Terör örgütlerini koruyup cesaretlendirenler, Siyaseti kullanıp MİLLİ GÜVENLİK tehdidi oluşturanlar da halka hesap verecek sandığa gömüleceklerdir. Teröre karşı Devlet, Millet tek yürek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022, 18:06