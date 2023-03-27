"Türkiye Yüzyılı’nda her alanda revizyon yapılmalı'

MUSTAFA BURAK YALÇIN

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Necat Yazıcı, yeni “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun, mevcut kalıpların, mevcut siyasetin, mevcut eğitimin, mevcut her tür sistemin yeniden köklü bir şekilde ele alınmasını ve revize edilmesini zorunlu kıldığını belirterek, “Bu revizyon ise ancak ortak bir akılla, toplumun gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün unsurları ile harekete geçerek kendi geleceği için inisiyatif almasıyla mümkün olacaktır.” dedi.

‘SEÇİM, NİTELİKLİ KADROLARIN SAHAYA İNECEĞİ BİR DÖNEMİ MÜJDELİYOR’

Yazılı açıklama yapan AK Parti Milletvekili Aday Adayı Necat Yazıcı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerinin Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek, bölgesinde ve dünyada oyun kurucu olan Türkiye’yi taşıyacak nitelikli kadroların saha ineceği bir dönemi müjdelediğini söyledi.

‘GENÇLERİNİN YARINLARA UMUTLA BAKAMADIĞI ÜLKELERİN BİR GELECEĞİ YOKTUR’

Türkiye Yüzyılı’nın ancak, ahlaki değerlerle kuşanmış, bedenen ve ruhen olgunlaşmış, yüzünü geleceğe dönmüş, hayata büyük bir enerji ve umutla sarılmış, ülkesinin ve milletinin değerlerine sahip çıkan bir gençlikle inşa edilebileceğini belirten Necat Yazıcı, “Eğitim sistemimizi buna göre yeniden revize etmek, spordan sanata, kültürden teknolojiye varıncaya kadar gençlerimizin kendilerini ifade edecek alanları en doğru şekilde en baştan dizayn etmek zorundayız. Gençlerinin yarınlara umutla bakamadığı ülkelerin bir geleceği yoktur. O nedenle hayatın her alanında kendi geleceğine dair görüş belirten, inisiyatif alan bir gençliğin yetiştirilmesinde bizlere büyük görev ve sorumluluklar düşüyor.” ifadelerine yer verdi.

‘GENÇLERİN SORUNLARINA SAĞIR KESİLEN SİYASETÇİNİN ARTIK GEÇERLİLİĞİ KALMADI’

“Türkiye Yüzyılı” vizyonunda, gençlerin dilinden konuşamayan, onların sorunlarına sağır kesilen, gençlerin duygu dünyasına dahil olamayan bir siyasetin ve siyasetçinin Türkiye’de artık bir geçerliliği kalmadığını vurgulayan Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gençler kendilerini rahatça ifade edebilmeli, hayata dair konuşabilmeli, gelecek perspektifleri geliştirebilmelidir. Bizler her ne yapacaksak bunu gençlerimizle yapacağız, geleceğe gençlerimizle omuz omuza yürüyeceğiz.

Yeni dönemde siyaset ve siyasetçi, hayatın içinde anlam taşıyan değer eksenli bir eğitim, yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir spor, insanı insan yapan en latif duyguları açığa çıkaran bir sanat, medeniyet inşa edecek bir kültür, varlığı barış içinde yaşatacak bir teknoloji politikası üretmelidir.

İhtiyaç duyduğumuz, göz aydınlığımız olan gençlik, köyünü, mahallesini, şehrini ve ülkesini tanıyan, tarihini bilen, bu toprağın şairlerinin şiirlerini, ozanlarının türkülerini terennüm eden; kendi kültürüne yabancılaşmamış, insanlığı bir bütün olarak kuşatabilecek engin hoşgörü sahibi, çevresine duyarlı, merhamet sahibi, iyilik timsali, üretken bir gençliktir.”

HER ALANDA REVİZYON VURGUSU

Yeni Türkiye Yüzyılı’nda her alanda revizyon yapılması gerektiğine de vurgu yapan Yazıcı, “Bu nedenle yeni “Türkiye Yüzyılı” vizyonu mevcut kalıpların, mevcut siyasetin, mevcut eğitimin, mevcut her tür sistemin yeniden köklü bir şekilde ele alınmasını ve revize edilmesini zorunlu kılıyor. Bu revizyon ise ancak ortak bir akılla, toplumun gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün unsurları ile harekete geçerek kendi geleceği için inisiyatif almasıyla mümkün olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 13:30