‘Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli sorunu işsizlik’

M.BURAK YALÇIN

Zafer Partisi İl Başkanlığı tarafından ‘Ekonomi Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Çalıştayda sunum yapan Zafer Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aslan Yaman, Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli sorununun işsizlik olduğunu ifade etti.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve partililer katıldı.

Ekonomi Çalıştayına konuşmacı olarak katılan Zafer Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aslan Yaman hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yapısal sorunları çözmek yerine, düşük kur, yüksek faizle elde edilen sıcak parayla finanse edilen ithalata dayalı istihdam yaratmayan bir politika benimsendiğini ifade eden Dr. Aslan Yaman, “İç talep coşturuldu. İç talebin devamlılığı için tasarruf oranlarının düşmesi umursanmadı, banka kredileri ile tüketim körüklendi” dedi.

Reel ekonomide imalat sanayinden ziyade inşaat sanayisinin öncelendiğini aktaran Yaman, toplam harcamaların toplam gelirleri aşması nedeniyle yüksek cari açık, sürekli borç yenilemeye mahkum bir ekonomik model ortaya çıktığını söyledi.

Yanlış politika tercihlerinin yüksek enflasyon, işsizlik, iç ekonomik denge ve dış ekonomik dengede aynı andaki açıklar, kayıt dışılılık olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirdiğini vurgulayan Yaman, bu sorunların tamamını Zafer Partisi olarak çözmekte iddialı olduklarını kaydetti.

Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olduğuna da değinen Yaman, “Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli sorunu işsizliktir. Sosyal devlet demek milleti dilenciliğe mahkum etmek demek değildir. Sosyal devletin bir numaralı kuralı insanları iş, aş ve başlarının üstünde bir çatı sahibi yapmaktır” diye konuştu.