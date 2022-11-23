“Türkiye’nin en lezzetli ve farklı mutfağı Çorum’da”

M.BURAK YALÇIN

Ünlü şef Ömür Akkor, “Dünyanın Merkezinde Bin Yıllık Lezzetler” programı için Çorum’da çekim yaptı.

Çekim sonrası Çorum mutfağı üzerine değerlendirmelerde bulunan Akkor, “Bana 2010’da bir gazete sormuştu. Şimdi bir daha sorsalar Türkiye’de gördüğünüz en farklı, en güzel mutfak neresi dese ben yine Çorum derim” ifadelerini kullandı.

Anadolu’yu karış karış gezerek Türk mutfağını tanıtan ünlü şefin son durağı Çorum oldu. Daha öncede televizyon ekranlarında Çorum mutfağından övgüyle bahseden ünlü şef Çorum Belediyesi’nin daveti üzerine Çorum’a geldi.

“Dünyanın Merkezinde Bin Yıllık Lezzetler”programı için tarihi Veli Paşa Konağı’nda çekim yapan Ömür Akkor, İskilip dolması, keşkek, çatal aşı, has baklava, sarma, yufka ekmeği başta olmak üzere Çorum’un birbirinden lezzetli yöresel ürünlerini tanıttı.

ÇORUM BELEDİYESİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Sosyal medyada yaklaşık bir milyona yakın takipçisi olan Akkor, Çorum Belediyesi öncülüğünde yapılan çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AKKOR: SOFRANIN RENGİ DEĞİŞİYOR LEZZETİ DEĞİŞMİYOR

27 yıldır Türkiye’yi gezdiğini belirten Akkor, Çorum’a her geldiğinde sofranın renginin değiştiğini ama lezzetinin değişmediğini ifade ederek, “Çorum’da hem iklimsel değişikliklerden hem de toprağın veriminden bir çok çeşit görüyoruz. Bir kişinin usta olup olmadığını hamur işinden anlarız. Bu kadar su böreği, yanıçı, katmeri, yufka ekmeğini bu kadar hızlı bir çıkaran bir mutfak yok.” dedi.

‘ÇORUMLUNUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ’

Türkiye’nin en farklı ve en güzel mutfağının Çorum mutfağı olduğunu vurgulayan Akkor, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bana 2010’da bir gazete sormuştu. Şimdi bir daha sorsalar Türkiye’de gördüğünüz en farklı, en güzel mutfak neresi dese ben yine Çorum derim. Çünkü farklı bir çeşitlilik var. Kimse alınmasın. Baklavanın içine sade ya da bol fıstık koyarsanız bunu zaten herkes beğenir. Önemli olan bu kadar beyaz ve zarif bir baklavayı yapmak. Bir sanat eseri. Hititler zamanındaki kayıtlarda 160 kayıtlı hamur işi var. Şuan siz 160 tane kayıtlı hamur işinin olduğu bir yemek kitabı bassanız karşılık bulamayabilirsiniz ama Hititler tabletlerde 160 tane kayıtlı hamur işini işaret ediyorlar. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz.

Dünyanın her tarafında İtalyan mutfağına ait bir makarnayı yiyebilirsiniz ama Anadoluya ait bir sofrayı, bu sofrayı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Bu sofra Çorum’da var, Antep’e gidiyorsun başka sofra, Yozgat’ta başka sofra var.”

AŞGIN’DAN AKKOR’A TEŞEKKÜR

Çekimlerde Akkor’a eşlik eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum gastronomisine katkısından dolayı Akkor’a teşekkür ederek, “Biz zaten kendi gastoronomize güveniyorduk sizin programdaki o ifadeleriniz bizim için gurur vesilesi oldu” diye konuştu.