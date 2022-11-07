Türkoğlu imza günü düzenleyecek

FATİH BATTAR

19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu’nun Burhan Buruk tarafından hayatının kaleme alındığı ‘Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu’ kitabı için 12 Kasım Cumartesi günü imza günü düzenleyecek.

Veli Paşa Hanı’nda 13.30-16.30 saatleri arasında kitaplarını imzalayacak olan Türkoğlu, tüm Çorumluları imza gününe davet etti.

492 sayfalık kitabın yazarı Burhan Buruk, Adnan Türkoğlu’nun hayatını anlatan kitapta yalnızca bir ismi ve onun yaşamını değil, yakın siyasi geçmiş, bugüne yansımaları ve bugünle kıyaslamış.

Düzenleyeceği imza günü ile ilgili basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkoğlu, siyasetçinin işinin çok zor olduğunu anlattı.

Siyasetin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Türkoğlu, siyasetçinin özellikle milletvekilinin işinin çok zor olduğunu söyledi.

Çorum’da şimdiye kadar hiçbir siyasetçinin isminin hiçbir yere verilmemesinin üzüntüyle karşıladığını dile getiren Türkoğlu; “Basın, milletvekilini sürekli tenkit ediyor evet etmek lazım ama takdir de etmek lazım. Bu sokaklara, caddelere isim vermekle olur, haklarında kitap hazırlatmakla olur, resimlerle felan olur.” dedi

Siyasi hayatın aslında milletvekilliğini hiç düşünmediğini anlatan Türkoğlu; “Ben doğma büyüme Çorumluyum. Bağımsız milletvekilliği adaylığını da belediye başkanlığı adaylığını da denedim. Ben milletvekilliğini hiç düşünmemiştim. 1989 yılında belediye başkan adayı oldum kaybettim. Mimar olduğum için benim hedefim belediye başkanı olmaktı ama olmadı. Milletvekilliği, belediye başkanlığı çok zor görevler. İnanın ben 2 tane çocuğumun nasıl büyüdüğünü görmedim. Anneleri büyüttü. O zamanlar milletvekili dönemimde ne danışman, ne şoför ne de sekreterimiz vardı. Biz o şartlarda milletvekilliği yaptık ama Allah bize Çorum’a hizmet etmeyi nasip etti.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022, 18:56