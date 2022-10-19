TÜRSAB başkan adayı yapacaklarını açıkladı

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) başkanlığı için seçim çalışmalarını sürdüren Ali Bilir, Çorum’da basın toplantısı düzenledi.

Anitta Otel’de basın toplantısı düzenleyen Ali Bilir, TÜRSAB’ın 50. yılında, 50 yıllık hayat birikimiyle yeni bir başlangıç yapmak için TÜRSAB 25. dönem başkan adayı olduğunu belirterek, “Son süreçte yaşanılanlar hepinizin malumu olduğu üzeredir. Bu süreç içerisinde ki çözümsüz yaklaşımlar, uzlaşmasız ilkeler ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda aday olmam gerekliliğini hissettim” dedi.

“Ya eskiye dönüşün yolunu tekrar açacağız, ya da artık eskiye asla dönüş yoktur diyeceğiz. Bu seçimi tek adamlık sistemi değil acentalar kazanacak” diyen Ali Bilir, seçimi kazandıkları taktirde yapacağı icraatleri şöyle sıraladı:

“Üyelerimizden hiçbir hizmet için ücret almayacağız. Plaka, kimlik kartı hizmetlerinde sadece kart basım bedeli karşılığında hizmet verilecek. Aidat ödemeleri için üyelerimize destek vereceğiz. Şube kuruluş ve aidat tutarlarını, merkez aidat tutarının yarısına indireceğiz. Kaçak acentacılık faaliyetlerine fırsat vermeyeceğiz. Paylaşımlı ofis kullanımını kolaylaştıracağız. İhtisas başkanlıkları güçlendirilecek ve sektörün ihtiyacı olan yeni ihtisas başkanlıkları kuracağız. Rehberlik sorununun çözümü için çalışma başlatacağız. TÜRSAB Kartı daha işlevli hale getireceğiz. Afet ve kriz dönemleri için çalışacak TÜRSAB kriz masasını devreye sokacağız. TÜRSAB Akademiyi daha aktif duruma getireceğiz. Acentalarımızda işe başlayacak olan personeller için, iş başı eğitim programları düzenleyeceğiz. Acentalarımızın personel ihtiyaçlarının karşılanması için Üniversiteler ve Meslek okulları ile iş birliği başlatarak acentalarımız için personel istihdam ofisi oluşturacağız. Dijital Plaka sistemine geçeceğiz. UETS sistemi ile entegre çalışacağız. TÜRSAB’da dijital evrak dönemini başlatacağız. Okul turlarında kullanılan araç yaşlarının 20’ye çıkarılması için çalışacağız. Havayolu, uçak bileti, online satış kanallarındaki haksız rekabeti önleyeceğiz. Turizm Alternatiflerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapacağız. Acenta sahiplerinin, yurtdışı çıkış harç pulu bedellerinden muaf olmalarını sağlayacağız. Havalimanlarında ve turistik bölgelerimizde Acentalarımız personellerinin dinlenme ve otopark sorunlarının çözümü için çalışmalar başlatacağız. Acentalarımızın kiraladıkları tur araçlarının üzerine yapıştırdıkları logo/isimlerden dolayı kesilen cezaların uygulanmaması için çalışma yapacağız. Kongre, sempozyum, seminer, bayi toplantısı (MICE) faaliyetlerinin sadece acentalarımız tarafından gerçekleştirilecektir. Havayolları ve ilgili kurumlar ile çalışmalar yaparak, bölgelerimize yeni destinasyonlar açacağız. Devlet Müzeleri, Milli Saraylar, Özel Müzeler, Ören Yerleri ve Belediye Müzeleri’ne girişlerde acentalarımız için özel indirimler sağlayacağız. TÜRSAB üye kimlik kartları, dijital olarak üretilecek, müze, ören yeri geçişlerinde dijital kart geçerli olacaktır. Acentalarımıza yeşil pasaport verilmesi adına çalışma yapacağız. Acentalarımızın vize sorunları için çözüm üreteceğiz. Vize acentalarımızın aracı kurumlarla yaşamış oldukları vize sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Alternatif turizm yapan acentalarımızın sorunlarını çözeceğiz. Hac organizasyonlarında diyanet lehine olan %60 %40 adaletsizliğini önleyecek adımları atıp, öncelikle serbest olmasını daha sonra ise tüm organizasyonun sadece hac-umre acentalarımız tarafından yapılması için mücadele edeceğiz. Umrede acentalardan umreci başına alınan 60 doların kaldırılması için mücadele vereceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 14:53