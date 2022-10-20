Tuzla Belediyesi'nden yapım karşılığı sosyal tesis kiralama ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Tuzla Belediyesi, Aydıntepe Mahallesi Beydağı Caddesi üzerinde bulunan taşınmaz üzerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, 10 yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında, yap-işlet modeli ile “Sosyal Tesis” yapım ihalesi düzenleyecek.

İhale, 8 Kasım 2022 Salı günü saat 14:00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma sureti ile Tuzla Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak. İhale şartnamesi aynı adresteki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2 bin 500 Türk Lirası bedel ödenerek alınabilecek.

Muhammen sosyal tesisin ilk yıl için işletme bedeli olan 16 bin 800 TL+KDV’dir. Ancak teklifler 10 yıllık toplam işletme bedeli olan 621 bin 600 TL+KDV üzerinden artırılarak verilecektir.

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