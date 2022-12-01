Üçtutlar Mahallesi'ndeki metruk binalar yıkıldı

FATİH BATTAR

Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Alaybey ve Emirahmet Sokak'taki metruk binalar yıkıldı.

Geçtiğimiz ay metruk bina kısmen çökmüş, belediye ekipleri metruk binanın bulunduğu sokağı bariyerlerle araç girişine kapatarak önlem almıştı.

Vatandaşlar için tehlike arz eden metruk binanın yıkımı için gerekli izinleri alan Çorum Belediyesi bugün, binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; "Bu mahallemizdeki metruk binalar vatandaşlarımız için tehlike arz ediyordu. Metruk binaların tarihi eser olması nedeniyle yıkılabilmesi mümkün değildi. Biz yasal mevduatın elverdiği ölçüde bunun sıkı bir takibini yaparak Anıtlar Kurulu'ndan gerekli tüm onayları aldık ve yıkıma başladık. Şehrimizde bunun gibi yapıların yıkımı için mücadelemiz devam ediyor. Metruk yapılarla ilgili mevduat net. Bu anlamda mahallesinde metruk yapı olanlar bize ulaştığı zaman yasal prosedürü takip ediyoruz. Yasak prosedür tamamladığı zaman önce vatandaşa kendi yıkması için yazımızı gönderiyoruz eğer yıkmazsa belediye olarak biz yıkımı gerçekleştiriyoruz. Alaybey Sokak'ta yola engel olan kısım engel olmaktan çıkıyor. Biz bu yolu genişleterek Alaybey Sokak'ta trafik sorununu çözmüş olacağız." dedi

Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek; "Şehrimizin kültürüne vermiş olduğunuz destek ve değerlerin farkındayız. Bu konuda halk da biz de sizi takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022, 12:10