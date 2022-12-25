‘Ülkücü gençliğin Türk dünyası rüyası şimdilerde ete kemiğe büründü'

M.BURAK YALÇIN

Türk Ocakları Çorum Şubesi tarafından “Türk Dünyasının Manevi Birliği ve Güncel Gelişmeler” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Türk dünyası kavramının 1970’li yıllarda ülkücü gençliğin gördüğü bir rüya olduğunu belirterek, “Şimdi ise ete kemiğe bürünmeye başladı. Türk dünyasında güzel gelişmeler oluyor” dedi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Türk Ocakları Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Türk Eğitim-Sen Şube Başkan Yardımcısı Abdullah Güdek, Türk Haber-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Parpucu ve vatandaşlar katıldı.

‘TÜRK DÜNYASINDA GÜZEL GELİŞMELER OLUYOR’

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Türk dünyası kavramının 1970’li yıllarda ülkücü gençlerin gördüğü rüya olduğunu, şimdi ise ete kemiğe bürünmeye başladığını belirterek, “Türk dünyasında güzel gelişmeler var. İnşallah bu gelişmeler devam edecek” diye konuştu.

‘TÜRK DÜNYASININ GERÇEKLERİNİ İNSANLARIN VİCDANINA TAŞIMAMIZ LAZIM’

“Yeni şeyler söylemek, yeni şeyler üretmek zorundayız” diyen Çağlar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Öncelikle yapmamız gereken Türk dünyasının gerçeklerini ve gündemini Türk insanının vicdanında taşıyabilmemiz lazım. Bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Burada milleti suçlamak yerine suçu kendimizde aramamız gerekiyor. Burada olup bitenler bu iradeyi sırtında taşıyan insanların ortaya koyduğu bir sonuç. Almamız gereken mesafe, yol var. İnşallah bu rüya burada bitmeyecek. Bu dava devam edecek. Eninde sonunda hedefe varmış olacağız.”

‘RUH DÜNYAMIZI GÜZELLEŞTİREN KİŞİDİR AHMED YESEVİ’

Türk dünyasının Hoca Ahmed Yesevi diye bir gerçeği olduğunu da aktaran Çağlar, “Türk dünyasında birlikteliği sağlayan çizgi orada. Çoğumuz Ahmed Yesevi dediğimiz zaman hakkında fazla şey bilmediğimiz birisi. Yesevi, bize ait, bizim dünyamızın ürettiği, bizim dünyamızı inşa eden, ayakta durmamızı sağlayan, ruh dünyamızı güzelleştiren bu kişi hakkında bilgilenmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan Ülkü-Yaz Derneği Genel Başkanı Dr. Hayati Bice ise Türkistan’ın manevi önderi Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi ve güncel gelişmelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

‘BİR COĞRAFYANIN BİR ŞAHSA İSİM OLARAK VERİLMESİ NADİR BİR ŞEYDİR’

Yurtiçinde ve yurtdışında 30 yıldır Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi’yi anlattığını ifade eden Hayati Bice, “Bir coğrafyanın bir şahsa isim olarak verilmesi nadir bir şeydir. 1200’lerin başında Ahmed Yesevi’ye Pir-i Türkistan denilmiştir. Bütün Türkistan bölgesi dediğimiz bağımsız devletler topluluğu, Türk Devletleri Teşkilatı’nın mensubu olan Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan bütün bu bölgenin manevi önderidir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINDAKİ FOTOĞRAF ÖNEMLİ’

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın üye, Macaristan ve Türkmenistan’ın ise gözlemci olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nda devlet başkanlarının bir araya geldiği toplantıya da değinen Bice, birlikte fotoğraflar vermelerinin Türk dünyası açısından önemli bir şey olduğunu söyledi.