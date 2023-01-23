Ulucanlar Cezaevi’ni gezdiler

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

SMMMO Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu, Delegeler, TESMER Yönetim Kurulu, Etik Kurulu, Mesleki Danışma Kurulu, Büro Denetleme Kurulu, 3568 Sayılı Ücret Tarifesi Komisyonu, Vergi Mevzuatı Komisyonu, Türk Ticaret Kanunu Komisyonu, Bağımlı Çalışanlar Komisyonu, Soruşturma ve Ön İnceleme Komisyonlarından oluşan heyet, önce Ulucanlar Cezaevi’ni gezdi, ardından da Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı’yı ziyaret etti.

Güncel ve mesleki konuların görüşüldüğü ziyarette Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, misafirperverliğinden ve ilgisinden dolayı Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)