Ulukavak’a yapılacak 25 milyonluk merkeze ilk kazma vuruldu

Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Ulukavak Sağlık Ocağı binası yerine yapılacak Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne ilk kazma vuruldu.