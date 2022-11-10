Ulukavak’a yapılacak 25 milyonluk merkeze ilk kazma vuruldu

FATİH BATTAR
Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Ulukavak Sağlık Ocağı binası yerine yapılacak Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne ilk kazma vuruldu.
İhalesi Ekim ayı içerisinde yapılan binanın yaklaşık 25 milyona mal olması bekleniyor. 5 katlı yeni binada 9 hekimli aile sağlığı merkezinin yanısıra sağlıklı hayat merkezi, 12 acil sağlık hizmeti istasyonunu olacak.
5 katlı ve 2 bin 998,24 m2 kapalı alan üzerine inşa edilen binanın 2023 yılında tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.