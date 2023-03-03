Un ve yağ bile çalmışlar!

Çorum’da aynı semte üst üste hırsızlık olaylarının meydana geldiği iddiası üzerine polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi ve Dumlupınar 16. Sokak’ta bulunan evlerde hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yeri İnceleme ekipleri ve Hırsızlık Gasp Büro Amirliği ekipleri söz konusu evlerde inceleme yaptı.

Ev sahiplerinden Mehmet Sönmez, AA muhabirine,1 Mart gecesi evinde hırsızlık meydana geldiğini söyledi.

Sabah saatlerinde evinin arka camının kırık olduğunu fark edince polisi aradıklarını belirten Sönmez, "Hırsızlar Nadık'a dadandı. Başımızı alamıyoruz hırsızlardan. En son benim evime girmişler. 16 kilogramlık 5 sıvı yağ, 5 kilogramlık 5 sıvı yağ, televizyon, matkap götürmüşler, 3 büyük kazan bakır, 50'şer kilogramlık 3 çuval un, 30 bin lira para, bunları bir gecede alıp gitmişler." dedi.

Diğer ev sahibi Hasan Bayar ise bölgede çok sayıda hırsızlık olayı yaşandığını belirterek, "Benim 30 bin liralık motorumu kilitli olduğu halde kapımı kırıp götürdüler. Geçen sene de 9 tane tavuğumu götürdüler. 5 defa girdiler benim evime." ifadelerini kullandı.

(AA)