Ünlo Türkolog Çorum’da 1071 öncesi Türk mezarlarının bulunduğunu iddia etti

M.BURAK YALÇIN

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Demir, Çorum’da 1071 öncesi Türk mezarlarının bulunduğu iddia etti.

SİT ALANI İLAN EDİLMELİ, KAZI BAŞLAMALI

Çorum’a gelerek sahada yaptığı araştırmayı sosyal medya hesabı Twitter’dan duyuran Prof. Dr. Necati Demir, kentin en yüksek noktalarından birinde bulduğu toplu mezarlığın taş yapısının Altay Dağları, Tanrı Dağlarındaki kurganlara çok benzediğini belirterek, ismini vermediği bölgenin bir an önce SİT alanı ilan edilerek kazı yapılması için başvuru yapacağını duyurdu.

İşte Prof. Dr. Necati Demir’in o sözleri:

“Çorum'un en yüksek noktalarından birindeyiz. Bir toplu mezarlık. Toplu alan. Özellikle dikkat ettim, çocuk mezarı yok. Bir şehitlik olabilir. Bir savaştan sonra oluşan mezarlık olabilir. Büyük ihtimal öyle. Balbal taşları çok yıpranmış, erimiş adeta. Dolayısıyla 1071 öncesi gelen Türkler mi? Tamamen Türk kültürü unsuru olduğu balballardan belli. Çok geniş bir alan. Evet bir kazı yapmadan 1071 öncesi olabileceğini söylememin nedeni kurganlar. Bu kurganlar Altay Dağları, Tanrı Dağlarındaki kurganlara benziyor. Bir başka kurgan, belki tarladan toplanan taş diye düşünülebilir. Bunun altı var, alta doğru taş yığını devam ediyor. Bir çukur eşilmiş, içerisine doğru taş doldurulmuş. Ama bunu şundan yapıyorlar. Sonbahar'da gömerler ölülerini genellikle. Bu taşlardan su aşağı iner. Altta ne varsa dondurur bir daha açılmaz. Kazı yapılması gerekir. 1071 öncesi diye düşündüğüm bir toplu mezarlık. Bir an önce SİT alanı yapılmalı, koruma altına alınmalı diye düşünüyorum. Başvurumu yapacağım.

PROF. DR. NECATİ DEMİR KİMDİR?

1964 yılında Ordu iline bağlı Ulubey ilçesinin Kumanlar köyünde doğdu.

1987 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirerek aynı yıl Gaziantep Sarılsalkım Ortaokulu'nda öğretmenliğe başladı.

1990-1994 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Okutmanlığına başladı.

1996 yılında Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalında doktora eğitimini tamamladı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı.

1997 tarihinde adı geçen bölümün başkanlığına tayin edildi. 1998 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına getirildi. 2000 yılında Doçent oldu, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü Başkanlığına atandı. 2006 yılında profesör oldu. 2010 yılında Gazi Üniversitesi'nde göreve başladı.