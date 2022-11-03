Ünlü oyuncu Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu

MURAT ÇETİN

Çorum’da düzenlenen gösterisi için hemşehrileriyle bir araya gelen Yönetmen-Senarist ve Oyuncu Müfitcan Saçıntı, Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu.

Çok sayıda film ve dizide hem oyuncu hem de yönetmen ve senarist olarak imzası bulunan Müfitcan Saçıntı, öğrencilerin coşku dolu sevgi gösterisi karşısında duyduğu memnuniyetini aktararak, öğrencilerle keyif dolu bir sohbete imza attı.

Bol bol fotoğrafların çekinildiği buluşmada, öğrencilerle sohbet eden Saçıntı, öğrencilere ve okul idarecilerine misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022, 02:56