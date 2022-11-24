Ünlü Şef’e Üyük sarımsağı hediyesi

M.BURAK YALÇIN

Ünlü şef Ömür Akkor’a meşhur Üyük sarımsağı hediye edildi.

“Dünyanın Merkezinde Bin Yıllık Lezzetler” programı için Çorum’a gelen ünlü Şef’e, babası çiftçi olan ve sarımsak tarımıyla uğraşan Çorum Belediyesi Basın Birimi personeli Ahmet Erdem tarafından yerli Anadolu cinsi Üyük sarımsağı hediye edildi.

Ahmet Erdem’e teşekkür eder Ömür Akkor, Üyük sarımsağını özel olarak kendi mutfağında deneyeceğini söyledi.

Erdem, Üyük sarımsağının tanıtılması için kendisine bu fırsatı sunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022, 11:10