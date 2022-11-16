‘Vaatlerimizin %74’ünü tamamladık’

FATİH AKBAŞ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, Çorum’u tarihi kimliğiyle buluşturmak ve yeni şehirler imar etmekle ilgili çok önemli iki vizyon belirlediklerini aktararak, “Şu ana kadar geçen 3,5 yıllık hizmet sürecimizde halkımıza vaat ettiğimiz projelerimizin %74’ünü tamamladık. Önümüzdeki yıl sonu itibariyle bu oranı % 94’e çıkartacağız. Bu oran Türkiye genelinde çok başarılı bir orandır.” dedi.

14 bin 500 metrekarelik tarihi kent meydanı projesinde, meydana bakan tüm işyerlerinin cephesinde tarihi dokuya uygun proje uygulanacağını aktaran Aşgın, Çöplük Arastası’nda başlayan restorasyon çalışmalarından da bahsederek, yeni baştan bir tarihi alan kazandıracaklarını, doğalgaz döşeneceğini ve tüm alt yapının belediye tarafından yenileceğini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Salih Karslıoğlu ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni şehirler ve tarihi kent dokusu ile ilgili şunları söyledi;

PROJE GERÇEKLEŞTİRME ORANIMIZ %74

Çorum Belediyesi’nden göreve geldiğimiz günden itibaren 3,5 yılımızı geride bıraktık. Başta verdiğimiz sözlerin %74’ünü tamamladık, önümüzdeki yıl sonu itibariyle verdiğimiz sözlerin tamamlanma oranını % 92’ye çıkaracağız. Başta verdiğimiz sözlerin önemli bir kısmını tamamlamış olmak. Geri kalan %8’in içerisinde kongre kültür merkezimiz de var, onu da başlatınca % 92’lik gerçekleşme oranı daha da üst seviyelere çıkmış olacak. Çorum Belediyesi olarak tüm Türkiye’de vaad edilip yapılanlar adına çok önemli bir oran başarısı yakaladık.

TEMEL VİZNOMUMUZ TARİHİ KENT VE ÇAĞDAŞ YENİ ŞEHİRLER

İki temel vizyon vizyonumuz var, bunlardan birincisi kadim Çorum’u tüm tarihsel zenginlikleriyle birlikte ayağa kaldırmak, ikincisi de yeni şehirler imar edip daha modern bir Çorum’un doğuşuna katkı sunmaktır. Yeni şehirler vizyonumuz ışığında en önemli unsurlarımız kışla ve çimento arazisidir. Her iki bölgemizde de yeni şehirler hayata taşınacak.

KIŞLA VE ÇİMONTO ALANINA YENİ ŞEHİRLER İNŞA EDECEĞİZ

Kışla ve çevresinde güney kampüsün dışındaki tüm alan buraya dahil. Oralarda da bazı dokunuşlar yaptık. Modern Çorum’la ilgili çalışmalarımızı genele de yansıtarak devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda yeni imar alanlarımızı hayata taşıyoruz. Çimento alanındaki çalışmalarımızı da yakında ilan edeceğiz.

KALE’DE TÜM PROJELER HAZIR

Özellikle Çorum’un tarihi dokusunun ayağa kaldırılmasını çok stratejik bir hamle olarak düşünüyoruz. Merkezimize bunu koyduk. Kalenin restorasyon ihalesini bu yıl içerisinde yapacağız ve kalenin içerisindeki yıkılabilir 39 bağımsız birimi yıktık. Tüm kurul onaylarımız bitti, proje hazır. Kalenin altında jeolojik radara kadar hepsini yaptık. Kalenin yapım ihalesini bu yıl içinde yapıyoruz.

KALE’NİN ÇEVESİ DE ÂBÂD OLACAK

Çevresini de 9,5 hektarlık alanı da TOKİ ile beraber yapacağız. Kentsel dönüşümle birlikte yapacağız. Tarihi Çorum evleriyle örerek, bölgeyi tekrar tarihi dokusuyla birlikte ayağı kaldırıyoruz. Kale’de hak sahiplerinin % 42’siyle sözleşme tamamlandı. Diğer hak sahipleriyle görüşmeler devam ediyor. Onları da bir an önce TOKİ’yle anlaşmaya davet ediyoruz.

ŞEYH EYÜP SOKAK İSTİKLAL CADDESİ GİBİ OLACAK

Kale ile Ulu Cami arasında tarihi kültür yolu projemiz bu anlamda en önemli projelerimizden. Şeyh Eyüp Sokak kısmının alt yapısını tamamladık, Veli Paşa bölgesini tamamladık. Nostaljik aydınlatmalarla alt yapı tamamen yenilendi, ilgi odağı haline geldi. Abbasoğlu Konağı ve Güngörmüşler tesisini açtık, önemli hamlelerde bulunduk.Şu anda da tarihi kültür yoluyla ilgili yeni binaların da dış cephelerinin eskitilmesiyle ilgili proje hazırlıkları tamamlanıyor, orası bitince adeta İstiklal Caddesi gibi bir cadde kazanacağız.

VELİ PAŞA HANI KÜLTÜR HİZMETİNE DEVAM EDİYOR

156 yıllık tarihi mirasa sahip Veli Paşa Hanı tamamlandı, Türkiye’nin en büyük ahşap hanı olarak çok değerli bir kültür mirasıdır. İşyerlerimiz de tarihi dokuya uygun şekilde tasarlanarak kiraya verildi. İçinde de Çorum Belediyesi olarak sosyal tesis açtık, markalaştırdık, özel bir tesis, şimdi de Çorum Belediyesi olarak yine Çorum gastronomisine büyük destek verecek olan bir restoran çalışmamızı da tamamladık, inşallah Ocak ayı itibariyle oranın da açılışını yapacağız.Üst katlarında Çorum Şehir Müzesi kuracağız ki bu müze Çorum’un ilk şehircilik müzesi olacak.

ARASTA SİL BAŞTAN YENİLENİYOR

Birinci etap cephe sağlıklaştırma projelerimizi tamamladık. Saat Kulesi’ne bakan binaların cephelerinin de yapım işlerini tamamladık, geçesi ayrı güzel gündüzü ayrı güzel oldu. Birinci etap bitti. Şu anda ikinci etap sürecini başlattık ihalesi yapıldı, firma çalışmalarına başladı.

İkinci etaptaki çalışmada çatı ve dış cephe ile sınırlı kalmayacağız. 55 parsel var. Çöplü arastasının tüm alt yapısı yenileniyor. Doğalgaz olacak. Belediyemiz tarafından elektrik hatları yer altına çekilecek, su ve kanalizasyon yenilecek. Üzerinde andezit taştan arnavut kaldırımları olacak, önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız. Tarihi canlandırma vizyonumuz büyük oranda hayat bulacak

GÜPÜR HAMAMI BİBLO GİBİ DURACAK

Burada önemli bir adım daha atarak, Güpür Hamamı’nı satın aldık, bu tarihi kent vizyonumuzun bir parçasıdır. 800-900 yıllık Selçuklu mirası bir hamam, son 20-30 yılda kaderine terkedildi, buna gönlümüz razı olmadı, 14 bin 500 metrekarelik tarihi çalışmamızda bir biblo gibi durmasını istedik. Tapusunu teslim aldık, şimdi Kültür Bakanlığı’na devrini yapıyoruz. Kültür Bakanlığı restorasyonunu tamamlayıp belediyemize devredecek. 14 bin 500 metrekarelik tarihi alanda ecdad yadigarı eseri tekrar hayata kazandırmış olacağız.

TARİHİ KENT MEYDANI ÇORUM’UN KALBİ OLACAK

Tarihi kent meydanımız, şehrimizin kalbidir, ruhudur. Tüm kadim İslam şehirlerinde en merkezde cuma camisi, etrafında da tarihi meydan vardır, Çorum’un tarihi de böyleydi. Süreç içinde bu meydan bankalarla ve işyerleriyle doldu. Şehrin adeta merkezi boğulmuş oldu, bu tarihi görüntü kayboldu. Buna izin vermemiz mümkün değildi. Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nı ve 8 bağımsız işyerini kamulaştırdık, ilk etapta Halk Bankası’nın yıkımını yaptık, sıra Ziraat Bankası’nda da gün sayıyoruz, yeni yerini kiraladı, taşınır taşınmaz da Ziraat Bankası’nın yıkımını yapacağız

YIKIK DÖKÜK YAPI İSTEMİYORUZ

Meydana bakan alanlarda yıkık dökük yapılar istemiyoruz. Birinci noterin üzerindeki üç katı da kamulaştırdık, kalan kısımda son aşamalara geldi, havuzlu kahve ve çevresini de tarihi evlerle donatacağız. Merkez fırının olduğu yerde en üst katını kamulaştırıp traşladık. Ziraat Bankası ve altındaki dükkanları yıkacağız, tarihi meydana bakan kısımlara tarihi konaklar yapacağız.

MEYDANA BAKAN TÜM BİNALARDA DIŞ CEPHELER YENİLENECEK

Saat Kulesi ve Ulu Cami’ye bakan binaların tamamının dış cephelerinin meydanla uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık, niyetimiz 2023 yılı sonunda bu meydanı tamamlayıp açmak. Çalışmalar bu doğrultuda hızlı bir şekilde devam ediyor.

HAN ÖNÜNDEKİ İŞYERLERİ YIKILACAK

Veli Paşa Hanı önünde sadece taş mağaza kısmı kalacak, onun haricindeki Veli Paşa Hanı’nın meydana bakan durumuna engel tüm işyerleri kamulaştırılıp yıkılacak. Bu işyerleriyle görüşmelerimiz yapıldı, tebligatları yapıldı. Çorum’un tarihinin ayağa kaldırılması tamamlanmış olacak. Şehrimizin ruhuna yeniden kavuşması bakımında bu çalışmaların tümü çok büyük önem taşıyor.

Bu anlamda bedesten de yapıyoruz, tarihi bir formda yapıyoruz. 2023te tamamlamayı ve hizmete açmayı hedefliyoruz. Mezarlık İşleri Müdürlüğümüz’ün binasının da taş bina ve tarihi görüntüyle yapılması da bu vizyonumuza ciddi bir katkısı oldu.

YENİ YILDA YENİ BİNADA HİZMET VERİLECEK

Yeni belediye binamız bitmek üzere. Ocak 1 itibariyle hizmetlerimiz orada devam edecek. Eski binamız ne olacak diye konuşuluyor; Taş binanın üst katı bir daha elden geçirilecek. Burada Belediye Başkanlığı olarak devlet büyüklerimizi misafir etmeye ve halkımızla buluşmaya devam edeceğiz.

TAŞ BİNANIN ALTI 24 SAAT AÇIK KÜTÜPHANE OLACAK

Alt katında ise 24 saat açık bir kitap kafe tarzında bir kütüphane olarak çalışmalarımızı tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. 1924’te bu bina faaliyete geçti, ilk yapılış gayesi kütüphanedir, sivil insiyatifle yapılmıştır. Hemşehrilerimizin o günki insiyatifine katkı vermek adına bu adımı atacağız.”