Vahit Kayrıcı aday adaylığını açıkladı

FATİH BATTAR

MHP 21. Dönem Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, 28. Dönem milletvekilliği genel seçimlerinde Çorum'dan milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Kayrıcı, Çorum ve Türkiye’ye hizmet için bu yola çıktıklarını söyledi.

Sözlerine Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için önemine değindi.

Bu seçimde Türk milletinin Türkiye’nin dünyada söz sahibi bir ülke haline gelmesini mi? Yoksa eski karanlık günleri geri mi döneceğini oylacağını anlatan Kayrıcı; “Önümüzde çok önemli bir seçim var. Ülkemizin dünyada söz sahibi olacağı bir ülke haline geldiği yada yeniden geri doğru gittiğimiz eski karanlık günlere mi döneceğiz bunun seçimini yapacağız. Bu yüzden geçmişte bu millete ve memlekete hizmet etmiş insanlar olarak yeniden Çorum’a ve Türkiye’ye hizmet etmeye talibiz. Çorum’dan 22 milletvekili aday adayı arkadaşımız var ben hepsine başarılar diliyorum. Seçim bitene kadar Çorum’dayım. Çorum’a hizmet etmeye gayret edeceğim. Nisan’ın 8-9 gibi listeler belli olacak. İnşallah hepimiz için hayırlı olur.” ifadelerini kullandı.

Kayrıcı’nın aday adaylığı açıklamasına MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve partililer katıldı.