Vakıf 19’dan ‘Hitit Frig’ projesi

FATİH AKBAŞ

Vakıf 19, Hititler’in diğer medeniyetlerle birlikte tanıtma projesine devam ediyor.

Daha önce Antalya Patara'da Hitit Likya projesini gerçekleştiren Vakıf19, şimdi de Hitit Frig projesini Ankara’nın Polatlı ilçesinde hayata geçirecek.

Vakıf19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müdürü Kadim Koç, Polatlı Belediyesi Kültür Müdürü Barkın Yıldırım ve Polatlı Çorumlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi E. Albay Kenan Arslan ile biraraya gelerek Polatlı'da Hitit ve Frig medeniyetlerini anlatan tanıtım projesi için ön değerlendirmelerde bulundu.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Polatlı’nın hem Frig uygarlığı hem de ülkemizin verdiği kurtuluş mücadelesine şahitlik etmiş binlerce şehidin verildiği topraklardaki manevi izler nedeni ile çok önemli bir alan olduğunu belirterek,

“Vakıf 19 olarak başlatmış olduğumuz Hitit Uygarlığını Anadolu’da yaşamış diğer medeniyetlerle bir araya getirerek tanıtma projesinin birincisi ‘Hitit Likya’ olarak Antalya Patara'da gerçekleşmişti. Bu programın 2.’sini ‘Hitit Frig’ olarak Polatlı'da yapacağız. Bu programların Çorum ve Hitit uygarlığı tanıtımına büyük katkı vereceğine eminim. Sayın Kadim Koç'a misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022, 18:41