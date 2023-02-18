Vali Çiftçi 7/24 sahada görev yapıyor

FATİH BATTAR

Afşin’de kurulan Çadır kentte vatandaşları ziyaret eden Vali Çiftçi, halkın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyor.

Devletin gücü, sıcak yüzü ve şefkatini bizzat sahada gösteren Vali Çiftçi, depremzedelerin temel ihtiyaçları başta olmak üzere bütün sıkıntılarıyla birebir ilgileniyor.

Yaraların sarılması için devletin ve milletin el ele verdiğini belirten Çiftçi; “İlk günden itibaren Çorum bütün imkanları burası çin seferber etti. Yaklaşık 300 Tır malzeme gönderdiler. İnşallah bu felaketinden de üstesinden geleceğiz.” dedi

Afşin halkı da tüm Çorum halkında teşekkür ederek; “Allah tüm Çorumlulardan razı olsun. Bizi yanlız bırakmadılar. ‘Kahraman Çorum’ ünvanını sonuna kadar hak ediyorlar.” Şeklinde konuştu

‘KAHRAMAN ÇORUM CADDESİ’ ADI VERİLMEZSE YAŞADIĞIM

SOKAKLAR BENİM BİR DAHA KAFAMA ÇÖKSÜN’

Kahramanmaraşlı Duran Güzel isimli bir vatandaş ise Afşin’in en büyük caddesine ‘Kahraman Çorum Caddesi’ verilmesi gerektiğini belirterek; “Tek temennim şudur Afşin’in en büyük caddesine ‘Kahraman Çorum Caddesi’ verilmezse yaşadığım sokaklar benim bir daha kafama çöksün.” ifadelerini kullandı

Kemal Gökdoğan isimli bir vatandaş ise duygu dolu bir paylaşım yaparak; “Gecenin zifiri karanlığında kan dondurucu karın buzun soğuğunda malum zelzeleden sağ salim kurtulan bir Afşinli olarak bir kaç saat sonra kendime geldiğimde onlarca 19 plakalı aracı onlarca yardımsever Kahraman Çorumluyu yaşlı gözlerimle karşımda görünce gözlerim bir kez daha yaşardı. Çorum valimize, belediye başkanımıza tüm kahraman Çorum halkımıza candan kandan çok ama çoook teşekkür ediyorum sağ olun var olun.Allah hepinizden razı olsun sevgiler saygılar selamlar.” cümleleriyle Çorum halkına olan şükranlarını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023, 17:19