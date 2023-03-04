Vali Çiftçi, Afşin'de kepenk açan esnafları ziyaret etti

HURŞİT BOZKURT

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Afşin ilçesinde esnaf, normalleşmek için kepenk açıp işlerinin başına geçiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afşin’li esnaflar, kepenk açmaya başladı.

Depremin olduğu ilk günden bu yana Afşin’de görev yapan Vali Mustafa Çiftçi de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile beraber sanayi sitesinde işyerlerini açan esnaflarımızı ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.



