Vali Çiftçi'den imza almak için yarıştılar

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi incelemelerde bulunmak için gittiği Bahçelievler İlkokulu'nda çocukların sevgi seliyle karşılaştı.

Vali Çiftçi'den imza almak isteyen çocuklar adeta birbiriyle yarıştı.

Çocukların üzerine koşması ve kendisine sarılmasıyla zor anlar yaşayan Çiftçi, çocukların sevgisine onlara sarılarak karşılık verdi.

Çocuklarının sevgisinin kendisini memnun ettiğini ifade eden Çiftçi; Yavrularımızın mutlu olduğunu görmek her şeye değer. Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır." dedi