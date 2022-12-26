Vali Çiftçi’den TÜGVA’ya iade-i ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Vali Çiftçi, TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık’a iade-i ziyarette bulundu.

Vali Çiftçi, ziyaretinde gençlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ta katıldı. (Haber Merkezi)