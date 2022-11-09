Vali Mustafa Çiftçi’den 10 Kasım mesajı

Vali Mustafa Çiftçi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

“İstiklal Mücadelesinin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında minnetle anıyoruz” ifadeleriyle mesajına başlayan Vali Mustafa Çiftçi, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizin canından değerli bildiği vatan topraklarını parçalamaya yeltenenlere, kutsal değerlerimizi çiğneme cüreti gösterenlere karşı milletimize en zor zamanlarında liderlik yapmış, siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, ülkemizi milli birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı”dedi.

Vali Çiftçi mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Bugün bizlere düşen, vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, onun bırakmış olduğu mirası geleceğe taşımak ve göstermiş olduğu yolda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu düşüncelerle, vefatının 84. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)