Valilik'ten Çorum'a gelen depremzedeler için uyarı

Çorum Valiliği, deprem bölgesinden Çorum'a gelen depremzede vatandaşların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde barınmaları için Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne müracaatları ile kayıt altına alınmaları gerektiğini açıkladı.

Konu ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada; "06 Şubat 2023 günü merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık İlçesi ve Kahramanmaraş/Elbistan İlçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman illerini de etkileyen iki depremin meydana geldiği bilinmektedir. Bu depremler sonrasında mağdur olan vatandaşlarımızın can güvenliği ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını daha iyi şartlarda karşılayabilmek amacı ile deprem bölgesi dışında kalan diğer illere yönlendikleri ve misafirperver Çorum halkımızın da bu duruma kayıtsız kalmadıkları ve ellerinden geleni yaptıkları görülmektedir. Gerek depremzede vatandaşlarımızın ve gerekse halkımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde barınmaları ve daha sağlıklı hizmet verilebilmesi için, misafir vatandaşlarımızın Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne müracaatları ile kayıt altına alınmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023, 19:37