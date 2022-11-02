Valilik’ten iki projeye destek

M.BURAK YALÇIN

Çöplü Arastası 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma İşi ve Hitit Güneşi Işığında: Puduhepa Projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

İmza törenine, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, Çorum İş Kadınları Derneği adına Yönetim Kurulu Üyeleri Semrin Kaleli ve Pelin Tuğut katıldılar.

Valilik’ten yapılan açıklamada, Çöplü Arastası 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma İşi Projesi için Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandığı, söz konusu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 milyon lira ödenek tahsis edildiği belirtildi.

Hitit Güneşi Işığında: Puduhepa Projesi için de Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi, Alapala Holding ve Çorum İş Kadınları Derneği arasında protokol imzalandığı ifade edildi.

Söz konusu projeyle müze ve ören yeri gezileri, Hitit dönemi günlük yaşamdan sahne canlandırmaları, konserler, tanınmış konukların katılımıyla söyleşi ve etkinlikler yapılacak.