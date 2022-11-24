‘Valimizin birilerinin kişisel hesaplarına alet edilmesini hoş bulmuyoruz’

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonunun şehir adına üzücü olduğunu dile getirdi.

Çorum’da uzun yıllardır başarıyla görev yapan Vali Mustafa Çiftçi’nin bir fotoğraf yüzünden hedef gösterilmesini ve bunun bilinçli olarak yapılmasını Gelecek Partisi Çorum teşkilatları olarak kınadıklarını vurgulayan Barış Coşgunsu, “Sayın Valimizin hedef gösterilmesi kabullenilemez” dedi.

Vali Çiftçi’nin şehre oluşturulmaya çalışılan çirkin siyaset propagandasına alet edilmemesi gerektiğini ifade eden Coşgunsu, Valilik makamlarının devleti temsil eden yüce makamlar olduğunu belirtti.

Ayrıca valilerin hiçbir siyasi parti ve zümrenin gölgesi altında hareket etmemesi gerektiğinin altını çizen Barış Coşgunsu, valilik makamlarının herkesi kucaklayan siyaset üstü makamlar olduğunu aktardı.

Birilerinin küçük hesapları yüzünden şehrimiz valisinin yerel ve ulusal medya aracılığıyla yıpratılmaya çalışıldığını kaydeden Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, “Hatırlatmak isterim ki bu tür haberler Sayın Valimize zarar verdiği gibi şehrimizin adına da zarar vermektedir. Sayın Valimiz ilimizde görev yaptığı süre içerisinde vatandaşlarımızın takdirini kazanmış ve gönlünde ayrı bir yer edinmiştir. Valimizin birilerinin kişisel ihtiras ve hesaplarına alet edilmesini hoş bulmadığımızı buradan belirtmek istiyoruz. Bugüne kadar mazlumun ve mağdurun yanında olmaya çalışan Sayın Valimize de görevinde kolaylık ve başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)